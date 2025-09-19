Editeaza

Mihai Stoica adora un alt sport in secret: "Poti sa razi. Nu inteleg de ce baietii aia nu castiga mai mult"

Sursa: Gazeta Sporturilor
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 05:31
22 citiri
Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 18 septembrie 2025 21:27 / Actualizat vineri, 19 septembrie 2025 00:28
Mihai Stoica (60 de ani), presedintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a spus care sunt sporturile pe care le mai urmareste in afara de fotbal.
Mihai Stoica a spus ca ii place foarte mult voleiul si nu intelege de ce acesti sportivi nu primesc salarii mai mari. Ocazional, se mai uita la atletism si rugby. Se mai uita si la handbal pana la retragerea Cristinei Neagu din ...citește toată știrea

