Mihai Stoica, anunt de impact pentru 2 jucatori: "Clubul va prezenta oferte"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 09 iulie 2024, 09:14 / Actualizat marti, 09 iulie 2024 09:51Mihai Stoica (59 de ani), oficialul celor de la FCSB, a vorbit despre situatiile lui Risto Radunovic (32 de ani) si Andrei Vlad (25 de ani), ale caror contracte expira la finalul lunii decembrie.FCSB debuteaza astazi in cupele europene. Campioana Romaniei o intalneste in deplasare pe Virtus, formatie din San Marino, in turul I preliminar al Ligii Campionilor. Duelul incepe la 22:00, va fi ... citește toată știrea