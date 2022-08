Mihai Stoica anunta meciul in care David Miculescu revine pe teren pentru FCSB

Articol de GSP - Publicat sambata, 13 august 2022, 15:25 / Actualizat sambata, 13 august 2022 15:33Accidentat in meciul cu Dunajska Streda, 1-0, David Miculescu nu va sta prea mult departe de primul "11" de la FCSB .Extrema de 21 de ani, pentru care Becali a platit 1,7 milioane de euro in aceasta vara, nu are probleme grave de sanatate. El are sanse mici sa joace in urmatorul meci, contra Chindiei (duminica, 21:30), dar va fi pe teren in play-off-ul din Conference League, cu Viking (joi, 21: ... citeste toata stirea