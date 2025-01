Mihai Stoica anunta o alta problema la FCSB: "Se va antrena separat!"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 20:25 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 21:56Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, a declarat ca Octavian Popescu (21 de ani, extrema stanga) are o problema la glezna si se va antrena separat.Tavi Popescu a suferit o accidentare la calcai in noiembrie si nu a mai jucat in ultima parte a anului trecut. Luat in cantonamentul din Antalya, el a acuzat dureri la glezna si a iesit de pe teren in prima ... citește toată știrea