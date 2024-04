Mihai Stoica anunta: "Va semna! A fost mereu in top 3"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 16 aprilie 2024, 07:00 / Actualizat marti, 16 aprilie 2024 07:01Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a anuntat ca Valentin Cretu (35 de ani) are toate sansele sa continue si din vara. Fundasul dreapta e in ultimele luni de contract.Oficialul ros-albastrilor a laudat prestatia pe care Valentin Cretu a avut-o in meciul cu CFR Cluj (1-0), dar si in alte partide importante si spune ca acestuia i se va propune sa continue si in sezonul viitor. ... citește toată știrea