Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 17 iunie 2023, 07:47Imediat dupa Kosovo - Romania 0-0, Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei FCSB, l-a luat in colimator pe George Puscas, atacantul folosit inca din primul minut la Pristina."Tricolorii" ocupa in acest moment pozitia secunda in grupa, doua puncte mai putin decat liderul Elvetia. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elvetia 1-2, Belarus - Israel 1-2.Primele doua clasate se califica direct la ... citeste toata stirea