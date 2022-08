Mihai Stoica ii da replica fotbalistului care l-a refuzat pe Becali: "Interesanta cariera lui. N-a jucat pe nicaieri"

Articol de GSP - Publicat luni, 22 august 2022, 16:53 / Actualizat luni, 22 august 2022 17:33Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, i-a oferit o replica in stilu-i caracteristic lui Adam Nemec, dupa ce atacantul de 36 de ani al lui FC Voluntari a spus raspicat ca nu si-ar dori nici in ruptul capului sa joace pentru clubul lui Gigi Becali.Din iulie 2021 la FC Voluntari, in trecut in doua randuri jucator la Dinamo, Adam Nemec a avut mai multe ocazii de a deveni jucatorul celor ... citeste toata stirea