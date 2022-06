Mihai Stoica ii face praf pe Iordanescu si Burleanu: "Noi trebuie sa inghitim explicatia asta? Dezastru total!"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 15 iunie 2022, 00:29 / Actualizat miercuri, 15 iunie 2022 01:23Romania a pierdut rusinos meciul cu Muntenegru, scor 0-3. Mihai Stoica, managerul celor de la FSCB, a facut praf strategia aleasa de selectionerul Edi Iordanescu.Edi Iordanescu l-a folosit in extrema dreapta pe Marius Stefanescu, debutant in tricoul primei reprezentative. La Sepsi, el joaca in cealalta extrema. Nu a fost singurul motiv care l-a enervat pe Mihai Stoica.Romania - Muntenegru ... citeste toata stirea