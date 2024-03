Mihai Stoica il asteapta pe Denis Alibec la FCSB: "Poate sa vina la noi"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat sambata, 23 martie 2024, 12:52 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 13:43Sub contract la Muaither, in Qatar, Denis Alibec va incheia sezonul la finalul lunii aprilie.Denis Alibec va avea o mare problema la sfarsitul lui aprilie. La acea data, internationalul roman va fi incheiat sezonul in Qatar, cu Muaither, astfel ca, daca va fi retinut de Edi Iordanescu in lotul pentru Euro 2024, va avea in fata aproape doua luni fara meci oficial pana la startul ... citește toată știrea