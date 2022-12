Mihai Stoica, incantat de forma aratata de FCSB in Superliga: "Pariul meu sta in picioare" * In cate etape isi vede echipa pe primul loc

Articol de GSP - Publicat marti, 13 decembrie 2022, 09:02 / Actualizat marti, 13 decembrie 2022 09:11Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al vicecampioanei Romaniei, FCSB, s-a aratat incantat de forma foarte buna a ros-albastrilor din Superliga. FCSB a urcat pe pozitia a treia a clasamentului Ligii 1 in urma victoriei obtinute la Ploiesti contra Chindiei Targoviste, in runda cu numarul 20 din Superliga.Oficialul gruparii ros-albastre crede ca, in 5 etape, FCSB poate ajunge pe primul ... citeste toata stirea