Mihai Stoica, "intepatura" dupa esecul lui CFR Cluj cu Hermannstadt

Articol de GSP - Publicat miercuri, 21 decembrie 2022, 07:09 / Actualizat miercuri, 21 decembrie 2022 08:10In ultimul meci din acest an, CFR Cluj s-a incurcat pe teren propriu, 0-1 cu Hermannstadt, spre bucuria lui Mihai Stoica.Oficialul ros-albastrilor a avut o reactie imediat dupa partida, bucurandu-se de faptul ca rezultatul o mentine pe FCSB la 6 puncte in spatele clujenilor.MERCATOCatalin Golofca si-a gasit echipa in Liga 1 imediat dupa plecarea de la Sepsi: "Am avut si alte oferte, ... citeste toata stirea