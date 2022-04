Mihai Stoica intervine in conflictul dintre suporterii lui FCSB si Petrea: "Este, de fapt, o *indirecta*. Se stie foarte bine asta"

Articol de GSP - Publicat duminica, 10 aprilie 2022, 20:08 / Actualizat duminica, 10 aprilie 2022 20:30Mihai Stoica (56 de ani), managerul general de la FCSB, a intervenit in conflictul dintre suporterii echipei si antrenorul Toni Petrea. Sustinatorii ros-albastrilor i-au cerut demisia "principalului".Mihai Stoica considera ca scandarile suporterilor vizeaza, de fapt, modul in care patronul Gigi Becali conduce echipa. Implicarea activa a lui Becali in viata echipei, prin dictarea echipelor ... citeste toata stirea