Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 24 august 2023, 19:27 / Actualizat joi, 24 august 2023 19:29Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie al celor de la FCSB, a vorbit despre relatia pe care o are in acest moment cu finantatorul Gigi Becali.In ultimele zile, Gigi Becali a iesit in presa cu declaratii in care nu l-a menajat pe Mihai Stoica. Presedintele Consiliului de Administratie al vicecampioanei a explicat cum stau lucrurile.FCSB - CSU CRAIOVAA fost semnat contractul ... citeste toata stirea