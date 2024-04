Mihai Stoica nu iarta: "Ma luau peste picior, dar mai spun asta inca o data"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 28 aprilie 2024, 09:00 / Actualizat duminica, 28 aprilie 2024 09:48Dupa ce FCSB a devenit campioana, Mihai Stoica a avut cuvinte de lauda pentru David Miculescu (22 de ani).Extrema adusa de la UTA Arad a marcat in doua etape consecutive, iar Mihai Stoica a tinut sa aminteasca faptul ca l-a laudat pe aradean in ciuda evolutiilor mai slabe si a spus din nou ca acesta este atacantul de care FCSB are nevoie.FCSB, CAMPIOANA ROMANIEIImagini din ... citește toată știrea