Articol de Mitica Docan - Publicat luni, 15 mai 2023, 11:08 / Actualizat luni, 15 mai 2023 11:28FCSB a reusit sa castige derby-ul cu CFR Cluj, 1-0, in etapa a 8-a din play-off si ramane in lupta pentru titlu, fiind la un punct de liderul Farul.In acesta dimineata, Mihai Stoica, managerul general al ros-albastrilor, a postat un mesaj pe Instagram, in care a vorbit despre sustinerea fanilor la partida de duminica seara, despre lupta la titlul si despre meciul cu Farul, de duminica viitoare. ... citeste toata stirea