Mihai Stoica propune o masura nemaivazuta in fotbal, dupa incidentele de la Romania - Kosovo

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 16 noiembrie 2024, 00:44 / Actualizat sambata, 16 noiembrie 2024 01:17Scene incredibile in Romania - Kosovo! Fotbalistii oaspetilor au decis sa iasa de pe teren in ultimele momente ale meciului de pe Arena Nationala, in Liga Natiunilor. Mihai Stoica spune ca UEFA ar trebui sa ia masuri radicale impotriva kosovarilor.In minutul 90+5, Romania se pregatea sa execute o lovitura libera din marginea careului advers, in momentul in care Amir Rrahmani, ... citește toată știrea