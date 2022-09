Mihai Stoica, socat de cat a alergat un fotbalist in FCSB - Anderlecht: "A batut toate recordurile! Poate doar Thomas Muller a mai facut asa ceva"

Articol de GSP - Publicat vineri, 16 septembrie 2022, 17:34 / Actualizat vineri, 16 septembrie 2022 17:34Mihai Stoica (57 de ani) a fost impresionat de efortul depus de atacantul Andrea Compagno (26 de ani) in FCSB - Anderlecht, scor 0-0.Andrea Compagno a fost introdus in repriza secunda a meciului FCSB - Anderlecht, din runda secunda a grupei B de Conference League. Italianul transferat in vara de la FCU Craiova a alergat 6,6 kilometri si l-a impresionat pe Mihai Stoica.FCSB - ANDERLECHT ... citeste toata stirea