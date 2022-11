Mihai Stoica vede o despartire iminenta: "Posibil sa fie capat de linie! Eu tin la el, dar cateodata e prea nonsalant"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 noiembrie 2022, 17:17 / Actualizat sambata, 05 noiembrie 2022 17:33Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a comentat gafa comisa de Iasmin Latovlevici (36 de ani) in esecul suferit de FC Arges pe teren propriu, scor 0-5, contra celor de la Sepsi.In minutul 27, la 0-0, Latovlevici a ratat complet o preluare si, in tentativa de a-si corecta greseala, a comis un penalty evident: l-a faultat in careu pe Paun, mijlocasul lui Sepsi ... citeste toata stirea