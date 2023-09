Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 29 septembrie 2023, 08:30 / Actualizat vineri, 29 septembrie 2023 10:09Mihai Stoica, managerul FCSB, a precizat ca Vlad Chiriches, 33 de ani, va reveni pe teren in aproximativ o luna. Initial, se credea ca stoperul va putea juca abia de la anul.Gigi Becali a spus pentru prima oara ca regreta readucerea lui Chiriches, pe care-l considera prea scump, in conditiile in care o noua accidentare l-a trecut iar pe margine pe capitanul nationalei. Orice ... citeste toata stirea