Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 20 iunie 2023, 00:24 / Actualizat marti, 20 iunie 2023 01:51Elvetia - Romania 2-2. Andrei Burca, fundasul primei reprezentative, a comentat finalul incredibil de la Lucerna, cu "tricolorii" obtinand in-extremis un punct dupa "dubla" lui Valentin Mihaila.S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo 2-1 si Israel - Andorra 2-1. "Tricolorii" ocupa in acest moment pozitia secunda in grupa I, sub Elvetia. Primele doua clasate se califica direct la ... citeste toata stirea