Mihalcea, sah si la Maldarasanu! FC Hermannstadt obtine doar un punct la Slobozia, la fel ca "U" Cluj si Steaua, in play-off

Dupa victoria consistenta de pe terenul Stelei (4-1), cu patru zile in urma, FC Hermannstadt n-a obtinut decat un punct la Slobozia, cu Unirea, dupa o remiza alba, scor 0-0, in etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 2. Echipa sibiana are acum 53 de puncte si ar putea fi intrecuta de "U" Cluj, la finalul etapei.Sibienii sunt amenintati ca vor pierde locul secund daca "U" Cluj va castiga, marti, 26 aprilie, pe teren propriu, cu Petrolul. FC Hermannstadt a obtinut doar un punct la Slobozia, acolo unde ... citeste toata stirea