Mijlocasul lui Dinamo explica episodul de cosmar: fetita lui, de numai 8 luni, a cazut in lacul Herastrau

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 06 decembrie 2024, 14:01 / Actualizat vineri, 06 decembrie 2024 14:14Patrick Olsen, 30 de ani, mijlocasul danez al lui Dinamo, a explicat socul prin care au trecut el si familia lui sambata, in ziua meciului cu Sepsi OSK: caruciorul in care se afla una dintre fetitele lui, in varsta de doar 8 luni, a cazut in lacul Herastrau. Cu ajutorul unor trecatori, copilul a fost scos, starea lui fiind stabila in prezent.Sambata, o simpla plimbare prin ... citește toată știrea