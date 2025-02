Mikaela Shiffrin a ajuns la 100 de curse castigate in Cupa Mondiala

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 23 februarie 2025, 16:40 / Actualizat duminica, 23 februarie 2025 16:49Mikaela Shiffrin (29 de ani) s-a impus in slalomul de la Sestriere, bifand succesul cu numarul 100 in Cupa Mondiala. Americanca a revenit in circuit in urma cu mai putin de o luna, dupa o accidentare care a tinut-o departe de competitii timp de 60 de zile.Mikaela Shiffrin a urcat pentru a 100-a oara pe primul loc al unei curse de Cupa Mondiala. Americanca s-a impus in proba ... citește toată știrea