Mikaela Shiffrin, absenta de cateva saptamani dupa cazatura severa de la Killington

Articol de Luminita Paul - Publicat marti, 03 decembrie 2024, 17:50 / Actualizat marti, 03 decembrie 2024 17:50Schioara americana Mikaela Shiffrin (29 de ani) este nevoita sa ia o pauza dupa ce a cazut rau in mansa secunda a slalomului urias de Cupa Mondiala de Killington (SUA). Ea are o taietura adanca in partea dreapta a abdomenului.Mikaela Shiffrin a anuntat va sta cateva saptamani departe de partie dupa ce a suferit o taietura in zona abdomenului si o trauma musculara severa in urma ... citește toată știrea