Mikaela Shiffrin e la o lungime de recordul lui Lindsey Vonn

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 06 ianuarie 2023, 15:32 / Actualizat vineri, 06 ianuarie 2023 16:13Mikaela Shiffrin mai are nevoie de o singura victorie in Cupa Mondiala pentru a o egala pe compatrioata sa, care s-a impus in 82 de curse inainte de a se retrageUn record de referinta al schiului alpin va cadea in acest sezon. Responsabila este americanca Mikaela Shiffrin, 27 de ani, care in sezonul acesta s-a impus deja in sapte curse de Cupa Mondiala, ajungand la un total de 81 ... citeste toata stirea