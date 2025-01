Mikaela Shiffrin revine pe zapada la doua luni dupa teribilul accident suferit in Vermont * Chinurile recuperarii: "Nu-mi incapea suficienta mancare in stomac"

Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 20:07 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 20:09Schioara americana Mikaela Shiffrin (29 de ani) se intoarce pe partie in slalomul de la Courchevel (Franta) pentru prima intrecere oficiala de la accidentul din noiembrie trecut, care i-a provocat o rana profunda in zona abdominala.Mikaela Shiffrin era pe traseul pentru victoria cu numarul 100 a carierei in Cupa Mondiala, pe 30 noiembrie 2024, in slalomul de acasa, de la ... citește toată știrea