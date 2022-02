Mike Tyson, afirmatie socanta: "Moartea mamei mele a fost unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au intamplat"

Articol de GSP - Publicat marti, 22 februarie 2022, 11:08 / Actualizat marti, 22 februarie 2022 13:07Cunoscut drept unul dintre cei mai duri si mai buni pugilisti din istorie, Mike Tyson a facut o afirmatie socanta legata de decesul mamei sale.Fostul campion la categoria grea a vorbit in podacastul lui Shannon Sharp, fost jucator in NFL, despre cariera sa si despre decesul mamei sale, cand el avea 16 ani.Mike TysonMike Tyson s-a pozat cu un sac imens de marijuana in brate * A strans un ... citeste toata stirea