Minaur, doua "lovituri" puternice pe piata transferurilor in ultima zi! A semnat cu fotbalisti cu sute de meciuri in prima liga si a ajuns la opt achizitii iarna aceasta

Minaur Baia Mare a fost extrem de activa pe piata transferurilor in ultima zi a perioadei de achizitii din aceasta iarna.Clubul care la inceputul acestui an l-a numit team-manager pe fostul fotbalist Florin Achim (32 ani), proaspat despartit la acel moment de divizionara secunda Concordia Chiajna, a perfectat trei noi mutari in lotul antrenat de Ciprian Danciu, doua fiind nume foarte cunoscute in fotbalul romanesc.Paul Batin, Razvan Tincu si Raul Vitan au semnat cu echipa care in vara trecuta ... citește toată știrea