Minciuni in direct * Florin Bratu: "Mi-a expirat contractul cu FRF" vs. Federatia in 2021: "Fostul atacant a preluat nationala U21 pentru urmatorii 2 ani"

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 15:28 / Actualizat luni, 15 august 2022 15:47Florin Bratu (42 de ani) s-a despartit de echipa nationala Under 21. Fostul atacant sustine ca i-a expirat contractul.In urma cu un an, pe 9 august 2021, Florin Bratu era anuntat drept noul selectioner al Romaniei U21, pe site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Atunci, FRF transmitea ca "fostul atacant a preluat nationala Under 21, pe care o va conduce pentru urmatorii doi ani de zile, avand ... citeste toata stirea