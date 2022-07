Ministrul Eduard Novak, decizie importanta pentru sportul romanesc * Minim 40% din jucatorii aflati pe teren trebuie sa fie romani

Articol de GSP - Publicat joi, 07 iulie 2022, 12:31 / Actualizat joi, 07 iulie 2022 13:19Eduard Novak, ministrul Sportului, schimba regulile in sportul romanesc. Acesta a impus obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor romani la toate competitiile intercluburi.Decizia luata de Novak va intra in vigoare incepand cu sezonul 2022-2023, iar vizate sunt toate sporturile de echipa, inclusiv fotbalul.FINANCIARLPF reactioneaza vehement, dupa ce FIFPro a pus Liga 1 in capul listei rusinii: ... citeste toata stirea