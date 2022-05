Ministrul Sportului a felicitat echipele din Miercurea Ciuc si Sfantu Gheorghe pentru calificarea in finalele de Cupa. Nu si pe Voluntari!

Articol de GSP - Publicat joi, 19 mai 2022, 13:42 / Actualizat joi, 19 mai 2022 14:07Eduard Novak (45 de ani), ministrul Sportului din Romania, a laudat fotbalistii din Miercurea Ciuc si Sfantu Gheorghe pentru calificarea in finalele Cupei Elitelor U19, respectiv Cupei Romaniei la seniori. Nu si pe cei de la FC Voluntari, adversara covasnenilor in ultimul act.In dupa-amiaza zilei in care vor avea loc finalele Cupei Elitelor U19, respectiv Cupei Romaniei, Eduard Novak, ministrul Sportului, a ... citeste toata stirea