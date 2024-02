Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 07 februarie 2024, 17:46 / Actualizat miercuri, 07 februarie 2024 18:43Mircea Lucescu l-a laudat pe Dan Sucu, principalul actionar de la Rapid, pentru investitiile la clubul din Giulesti.Lucescu, liber de contract in acest moment, l-a descris pe Sucu in doua cuvinte: "conducator excelent". Il Luce a facut comparatia cu George Copos, patron sub conducerea caruia Rapid a luat doua titluri.CRAIOVAMihai Rotaru, prima reactie dupa declaratia Olgutei ... citeste toata stirea