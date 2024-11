Mircea Rednic, dupa ce jucatorii lui au sarit la bataie: "Doi cocosi. Sa se certe in vestiar, nu pe teren!"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 03 noiembrie 2024, 09:29 / Actualizat duminica, 03 noiembrie 2024 09:29Mircea Rednic, 62 de ani, a comentat conflictul dintre doi jucatori aflati sub comanda lui, Valentin Costache si Tsouka Dozi, in Dinamo - UTA 1-0.Minutul 74 in Dinamo - UTA. Valentin Costache paseaza in dreapta, asteptandu-se ca unul dintre colegii lui, ... citește toată știrea