Articol de Adrian Jitea, Bogdan Cioara (Arad) - Publicat duminica, 11 iunie 2023, 19:21 / Actualizat duminica, 11 iunie 2023 19:23Mircea Rednic a inceput reconstructia la UTA. A pus pe liber 10 jucatori, iar acum cauta inlocuitori cu nume in fotbalul romanesc.Cel mai aproape de gruparea aradeana este in acest moment atacantul Adrian Petre (25 de ani), liber de contract din luna februarie. Aradean la origini, el a mai imbracat tricoul celor de la UTA, ultima data in 2021.CARMEN - U CLUJ ... citeste toata stirea