Mircea Rednic isi cere banii de la Dinamo! Ce suma vrea + ce spune conducerea "cainilor"

Articol de GSP - Publicat sambata, 29 ianuarie 2022, 15:43 / Actualizat sambata, 29 ianuarie 2022 16:13Dat afara de Dinamo in decembrie, din cauza rezultatelor slabe, Mircea Rednic vrea sa primeasca salariul pana la finalul intelegerii.Fostul antrenor al "cainilor", care spunea ca a investit aproximativ 20.000 de euro pentru a ajuta echipa in ultimele doua luni in care a fost angajat la Dinamo, vrea sa primeasca salariile pe care le-ar fi incasat pana la finalul contractului.DINAMO - ... citeste toata stirea