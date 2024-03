Mircea Rednic, la un pas sa fie dat afara de la UTA * Ce clauza are antrenorul

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 23 martie 2024, 18:39 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 19:02Mircea Rednic (61 de ani) a dezvaluit ca in contractul cu UTA Arad are o clauza prin care poate fi demis in orice moment.Tehnicianul care i-a facut pe aradeni sa spere la play-off-ul Superlgii, pe care l-a ratat la limita, poate fi concediat de conducatorii aradeni daca echipa se afla timp de 5 etape la rand pe un loc retrogradabil. Si in prima parte a sezonului putea fi dat afara, ... citește toată știrea