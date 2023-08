Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 16 august 2023, 18:15 / Actualizat miercuri, 16 august 2023 18:42Mircea Rednic, antrenorul de la UTA Arad, a vorbit despre posibilitatea de a-l transfera pe Vali Gheorghe (26 de ani).Revenit in aceasta vara la FCSB, dupa imprumutul la Umraniyespor, Vali Gheorghe nu se afla in planurile lui Gigi Becali. Iar UTA este unul dintre cluburile care-l vrea, pe langa U Cluj si Petrolul.FCSB - POLI IASIFCSB se muta pe al 3-lea stadion in acest sezon ... citeste toata stirea