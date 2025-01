Mirel Radoi a scapat de "baietii rai" la Universitatea Craiova * Rotaru analiza in 2023: "Si-a tras singur un glont in cap"

Articol de Eduard Apostol, Maria Olteanu - Publicat marti, 28 ianuarie 2025, 16:30 / Actualizat marti, 28 ianuarie 2025 16:31Mirel Radoi (43 de ani) a revenit in Banie pentru a o prelua pe Universitatea Craiova, dupa ce clubul oltean a decis sa intrerupa colaborarea cu Constantin Galca, pe fondul rezultatelor nefaste din ultima perioada. La a doua experienta la formatia din sudul tarii, Radoi nu se va mai intersecta cu jucatorii care ii intrasera in dizgratie in urma cu doi ani.Radoi a fost ... citește toată știrea