Miriuta, verde-n fata: "Un joc modest al ambelor echipe." Ciprian Danciu crede ca remiza dintre FC Brasov si Minaur e echitabila: "Daca eram putin mai atenti plecam cu toate punctele"

Nou-promovata Minaur Baia Mare a solicitat federatiei ca in prima etapa a Ligii 2 sa nu joace acasa. Programul stabilit prin tragere la sorti i-a adus insa un debut cu doua deplasari.In prima etapa a pierdut cu 0-3 la Unirea Slobozia, iar in a doua, astazi, duminica, a remizat pe stadionul Tineretului din Brasov, 1-1 cu FC Brasov.Baimarenii au fost insa aproape de o victorie in fata echipei lui Dan Alexa. Au deschis scorul, cu ceva noroc, in prelungirile primei reprize, prin Bogdan Rotar ... citeste toata stirea