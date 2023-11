Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 05 noiembrie 2023, 15:33 / Actualizat duminica, 05 noiembrie 2023 16:00Mandatul colonelului Stefan Razvan Bichir in fruntea CSA Steaua Bucuresti a fost prelungit inca 6 luni, pana in mai 2024.Stefan Bichir fusese renumitin fruntea clubului militar in luna mai a acestui an, pe un mandat de 6 luni. Acesta a expirat in aceasta luna, dar sefii clubului din Ghencea au hotarat sa nu mai scoata postul la concurs si au ales sa-i prelungeasca lui ... citeste toata stirea