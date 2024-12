Misterul din jurul lui El Sawy! Putea sau nu sa joace impotriva Rapidului? * "Eu stiam ca nu pot"

Articol de Maria Olteanu - Publicat vineri, 06 decembrie 2024, 22:24 / Actualizat vineri, 06 decembrie 2024 22:45Sepsi s-a impus in aceasta seara, pe teren propriu, cu Rapid, in etapa a 19-a din Superliga, scor 2-0. Pentru gazde au marcat in aceasta partida El Sawy, in minutul 74, si Harut, de la punctul cu var, in al doilea minut al prelungirilor. El Sawy a inscris chiar in fata echipei de care apartine, lucru care l-a nemultumit pe Marius Sumudica.El Sawy (20 de ani), jucatorul care a ... citește toată știrea