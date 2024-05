Mititelu a reactionat in scandalul momentului in Romania: "Tic-tac! O sa aflati cu totii cum a castigat mafia"

Articol de David Marinescu - Publicat marti, 28 mai 2024, 15:22 / Actualizat marti, 28 mai 2024 15:43Avocatul Doru Traila, un nume important in Federatia Romana de Fotbal, este implicat in scandalul momentului din Romania a(Trade Mark)Adrian Mititelu a reactionat la adresa avocatului care a ajutat FRF sa castige un proces major impotriva lui.Doru Traila a fost unul dintre avocatii care au reprezentat FRF in faimosul proces in care Adrian Mititelu solicita sa fie despagubit cu peste doua ... citește toată știrea