Mititelu jr., cucerit de portarul Craiovei: "Nu se compara cu Vlad. Va pleca pe bani multi!"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 februarie 2022, 12:47 / Actualizat luni, 07 februarie 2022 13:11Adrian Mititelu jr., administratorul FCU Craiova, l-a elogiat pe Robert Popa, portarul de 18 ani care a blocat-o pe FCSB in repetate randuri in duelul de duminica seara, cu scorul final 2-2.Robert Popa a fost cel mai bun jucator al Craiovei in meciul de pe Arena Nationala. Pe rand, i-a blocat pe Cordea, Vinicius si Sut din drumul catre gol, prin mai multe interventii spectaculoase.Popa a ... citeste toata stirea