Mititelu si Croitoru l-au demis pe Radoi * 9 obiective ratate in total de fostul selectioner

Articol de GSP - Publicat joi, 08 decembrie 2022, 13:05 / Actualizat joi, 08 decembrie 2022 13:07Mirel Radoi, 41 de ani, a anuntat aseara ca pleaca de la CS Universitatea Craiova, invocand relatia deficitara cu conducerea alb-albastrilor.Dupa ce in vara a ratat calificarea in grupele Conference League, Radoi a bifat doua noi insuccese in luna decembrie.CSU CRAIOVAMihai Rotaru a anuntat cine preia echipa, dupa demisia lui Mirel Radoi: "Am avut o sedinta, au dat drumul la treaba"Mirel a ... citeste toata stirea