Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 01 iulie 2023, 17:51 / Actualizat sambata, 01 iulie 2023 18:34Dupa venirea lui Alexandru Mitrita, Andrei Ivan a trecut in flancul drept al atacului. Asa se intampla si in amicalul Universitatii Craiova cu Ludogorets din aceasta dupa-amiaza, LIVEVIDEO AICI!Gazeta Sporturilor e prezenta in cantonamentul celor de la Universitatea Craiova din Bulgaria. Reporterul Vlad Nedelea transmite cele mai importante informatii de la fata locului.CSU Craiova ... citeste toata stirea