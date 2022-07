Miza: minimum 5 milioane de euro * De ce a sacrificat Petrescu Supercupa

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat duminica, 10 iulie 2022, 20:34 / Actualizat duminica, 10 iulie 2022 21:34CFR Cluj a sacrificat Supercupa, a pierdut cu Sepsi (1-2) partida in care Petrescu a folosit mai multe rezerve decat titulari. Pentru club e cu mult mai important sa treaca de Piunik Erevan si sa continue pana in grupele europene, altfel deficitul va creste incontinuu peste datoria foarte mare acumulata deja.CFR Cluj - Pyunik Erevan, in turul 1 din ... citeste toata stirea