Mizele uriase din finala Cupei Romaniei Betano * Pentru ce joaca Otelul si Corvinul + Hunedorenii au anuntat deja ce vor face cu sutele de mii de euro, daca vor lua trofeul

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat vineri, 19 aprilie 2024, 09:36 / Actualizat vineri, 19 aprilie 2024 09:52Corvinul Hunedoara - Otelul Galati e finala Cupei Romaniei Betano. Partida care avea loc pe 15 mai, la Sibiu, va avea mize uriase, atat financiare, cat si sportive.Ultimul act al Cupei Romaniei va fi unul inedit. Vor fi fata in fata Corvinul, o echipa din Liga 2 fara drept de promovare in Superilga, si Otelul, formatie nou-promovata, care se afla in play-out-ul primei divizii. Iar ... citește toată știrea