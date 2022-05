MM e sigur: "Sa va spun de ce luam titlul, daca jucam cu trofeul pe masa cu CFR"

Articol de GSP - Publicat luni, 09 mai 2022, 20:14 / Actualizat luni, 09 mai 2022 20:14Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, e sigur ca ros-albastrii vor castiga titlul in cazul in care meciul din ultima etapa a play-off-ului cu CFR Cluj s-ar disputa cu titlul pe masa.Cu doua etape inainte de finalul play-off-ului, CFR Cluj este lider in Liga 1 si are prima sansa la castigarea celui de-al 5-lea titlu consecutiv. Daca se pastreaza distanta actuala de doua puncte inaintea meciului ... citeste toata stirea