MM il acuza pe Flavius Stoican inainte de Dinamo - FCSB: "E o bataie de joc ce a facut!"

Articol de GSP - Publicat joi, 27 ianuarie 2022, 21:19 / Actualizat joi, 27 ianuarie 2022 21:57Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, il critica pe Flavius Stoican, antrenorul lui Dinamo, pentru ca a ales sa dispute un meci amical inaintea derby-ului, in contextul in care gazonul din "Stefan cel Mare" arata oricum foarte rau.Gazonul arenei din "Stefan cel Mare" se prezinta in conditii execrabile inaintea derby-ului Dinamo - FCSB, programat duminica, de la ora 20:00.TRANSFERTransfer ... citeste toata stirea