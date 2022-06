MM Stoica a laudat pe toata lumea dupa victoria cu Finlanda: "Au facut un joc exceptional"

Articol de GSP - Publicat duminica, 12 iunie 2022, 09:52 / Actualizat duminica, 12 iunie 2022 10:27Mihai Stoica, managerul de la FCSB, a fost impresionat de prestatia "tricolorilor" in meciul cu Finlanda, castigat cu 1-0.MM l-a laudat in special pe Chiriches, care a fost aspru criticat dupa meciurile pierdute de Romania cu Muntenegru, 0-2, si cu Bosnia, 0-1.ROMANIA - FINLANDA 1-0Ce l-a socat pe Edi Iordanescu inainte de meci: "Ne-am blocat cu totii! Mi-a cazut cerul in cap. Finlandezii ... citeste toata stirea